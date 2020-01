Straver baalt van verloren half uur in Dakar

Een listig waypoint in de slotfase van de tweede etappe van de Dakar 2020 kostte Edwin Straver veel tijd. Foeterend en balend kwam de kistrijder uit Rijswijk over de finish in Neom.

Op een achterstand van iets meer dan twee uur sloot hij de proef van 367 kilometer af op de 83ste plaats.

Met een gezicht als een oorwurm zette Edwin Straver zijn KTM op de afgesloten parkeerplaats. “Ik voel me prima, maar ik heb wel ontzettend de ziekte in over dat waypoint”, vertelde hij. “Een half uur heb ik verkloot met zoeken. Ik heb nog nooit een waypoint gemist, maar nu heb ik serieus overwogen om ‘m te laten liggen en naar de finish te rijden.”

Straver baalde vooral van het tijdverlies. “Bij de tankstop (op km 236) zat ik nog tien minuten voor Mirjam Pol. Nu was ze een paar minuten voor mij aan de finish. Daar gaat het me niet zozeer om, maar zoveel tijd verliezen betekent dat ik morgen verder naar achter start en dus weer in het stof moet rijden. Er was vandaag al zoveel stof. Bizar gewoon. Maar ja, het is niet anders.”

Straver kan vanavond in elk geval vroeg zijn tentje in. Hij mocht maximaal tien minuten aan de motor werken voordat die het parc fermé in moest en het roadbook krijgt hij, net als vanochtend, pas bij de start.