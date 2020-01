Van Kasteren ‘keitevreden’ na vijfde plaats

Met de vijfde plaats in de zesde etappe van de Dakar Rally 2020 was Janus van Kasteren bij aankomst in Riyad ‘keitevreden’. In de laatste rit voor de rustdag liep hij iets in op Ales Loprais en Martin Macik, die de stekken 4 en 5 bezetten in het algemeen klassement. “Voor de zesde plaats op de rustdag had ik vooraf getekend”, bekende Van Kasteren.

'Veel 140-stukken'

In datzelfde klassement staan Petronas Team De Rooy Iveco-rijders Albert Llovera en Michiel Becx respectievelijk veertiende en zeventiende. Vick Versteijnen staat niet meer in het klassement, maar behaalde in de etappe een keurige dertiende tijd.

Janus van Kasteren finishte op een kwartiertje van Andrey Karginov. Op de Kamaz stond geen maat. “Die zijn niet bij te houden”, merkte Van Kasteren. “Er zaten veel 140-stukken bij, waar we de maximale snelheid van 140 kilometer kunnen rijden. Op de knippenpaden tussen het groen begon de achterkant van de truck wat te stuiteren en moest ik van het gas af. Kamaz rijdt daar plankgas door. In de duinen heb ik niets laten liggen. Ook niet op de hoge klimmen en in het zware zand. Daar doet de Iveco het echt fantastisch.”

Inlopen

Het vooruitzicht is dat er in de tweede week van de Dakar nog veel meer zand en duinen komen. Van Kasteren kijkt ernaar uit. “Ik denk dat ik in dat terrein ook nog wel kan inlopen op Loprais en Macik. Vandaag stak ik Macik ook voorbij. Ik heb het voordeel dat ik nog drie Iveco’s achter me heb. Zij hebben niemand en zullen ook zeker elkaar niet gaan helpen.”