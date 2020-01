Ajax huurt Ryan Babel van Galatasaray SK

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Ryan Babel en Galatasaray SK. De aanvaller wordt per direct gehuurd van de Turkse club, waar hij op dit moment onder contract staat. De huurovereenkomst heeft een looptijd tot en met 30 juni 2020.

Babel werd geboren op 19 december 1986 in Amsterdam. De speler doorliep tussen 1998 en 2004 de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal op 1 februari 2004, in de wedstrijd Ajax – ADO Den Haag (4-0).

In de zomer van 2007 maakte Babel de overstap van Ajax naar het Engelse Liverpool FC. Via het Duitse TSG 1899 Hoffenheim (2011-2012) keerde de Amsterdammer in de zomer van 2012 voor één seizoen terug bij Ajax. Vervolgens kwam hij respectievelijk uit voor Kasimpasa (Tur), Al Ain (VAE), Deportivo La Coruña (Spa), Besiktas (Tur) en Fulham (Eng). Sinds dit seizoen kwam Babel uit voor Galatasaray.

Tot nu toe speelde de 63-voudig international in zijn twee voorgaande periodes bij Ajax in totaal 133 officiële wedstrijden, waarin hij 29 keer doel trof. Met de club werd hij twee keer landskampioen (2003-2004 en 2012-2013), won hij twee keer de KNVB beker (2005-2006 en 2006-2007) en legde hij twee keer beslag op de Johan Cruijff Schaal (2005 en 2006).