Stam: het was een bende in de proef van de achtste etappe van de Dakar

Stam en Bargeman keken hun ogen uit in etappe 8 van de Dakar.

Het was volgens Stam een bende in de proef van de achtste etappe van de Dakar Rally 2020. Rijders Teun Stam en René Bargeman zijn wel wat gewend, maar vandaag was het slalommen tussen de vele getrande voertuigen.

Zelf ondervond het team van Schijf weinig problemen, zo verteld Stam. Na een lange rit van 477 km haalde ze de finisch, nog voor het donker.

Veel Dakar-deelnemers kwamen vandaag in de problemen. “Trucks vast bovenop een duin of onderin een pannetje, auto’s die gerold waren, zelfs bij de finish nog, aldus Stam. Stam zelf kwam er redelijk tot goed doorheen. Af en toe moest hij een paar keer opnieuw aanzetten om boven te komen.

Stam en zijn bijrijder eindigde vandaag als 54ste.