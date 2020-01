Team Van de Laar krijgt niet de duinen waar ze op hoopten

Aanvankelijk had het drietal van Team Van de Laar niet door dat de laatste 188 km van de tiende etappe was gecanceld. “We stonden aan het eind van een neutralisatie te wachten om weer te starten, toen we zagen dat anderen helemaal geen haast maakten en zonder de helm op te zetten weer instapten. Dat vonden we raar. Pas toen kregen we in de gaten dat het tweede deel was afgelast”, vertelt navigator Ben van de Laar.

Dat ze dus 136 km over de weg naar het marathonbivak moesten, in plaats 188 km door de duinen, vonden ze uiteraard niet leuk. “In het begin van de proef hadden we wat snelle duinen gehad. Dat was best mooi, maar we wisten dat de uitdaging in het einde van de proef zat. Daar zaten we op te wachten. Het is jammer dat dat niet door kon gaan, want daar hadden we onze zinnen op gezet. We zagen ze liggen naast de weg en hebben even overwogen om de helm op te zetten en via de duinen te gaan in plaats van over het asfalt, dan zouden we nog een beetje hebben gehad, maar we hebben het toch maar niet gedaan.”

De kans is groot dat die duinen morgenochtend aan het begin van de elfde etappe, het tweede deel van de marathon, alsnog komen. Daar houdt Ben van de Laar zijn hoop op gevestigd. “Het belangrijkste is dat de truck nog helemaal in orde is. Zelfs de nopjes zitten nog op de banden. Ik heb gehoord dat morgen en zelfs de laatste etappe nog serieuze dagen zijn. Met die insteek proberen we de truck naar de finish te managen.”