EK voetbal verplaatst naar 2021

Dat besluit is vandaag genomen in overleg met 55 voetballanden. Het is volgens de UEFA niet haalbaar om het evenement te organiseren, nu veel Europese landen het coronavirus willen uitbannen.

Zoals het nu lijkt begint het EK van 2021 op 11 juni. In de zomer van 2021 stonden ook de eindronde van de Nations League en het WK voor clubteams op het programma.