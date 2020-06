Ajax vernieuwt contract met Ryan Gravenberch

Ajax en Ryan Gravenberch hebben overeenstemming bereikt over een nieuw 3-jarig contract. De verbintenis van de middenvelder gaat in op 1 juli 2020 en loopt tot en met 30 juni 2023. Het vorige contract zou op 30 juni 2021 aflopen.

Gravenberch werd op 16 mei 2002 geboren in Amsterdam. De speler doorliep vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 23 september 2018 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd PSV - Ajax (0-3). De jeugdinternational speelde tot nu toe veertien officiële wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde daarin drie keer.