Verstappen met wat geluk tweede op Silverstone

Banden, daar leek het vandaag op het racecircuit in Silverstone allemaal om te draaien tijdens de GP van Groot-Brittannië in de Formule 1. Zo kwam bijvoorbeeld Lewis Hamilton zondagmiddag na 52 rondjes op een lekke band over de finish. Hij deed dat wel als eerste en schreef daarmee zijn zevende F1-zege op het circuit van Silverstone op zijn naam.

Verstappen

Max Verstappen reed als tweede over de finish met vrijwel nieuwe banden omdat hij enkele ronden voor het eind van de race besloot om deze in de pits op te halen om nog een poging te doen voor een punt voor de snelste rondetijd. Hij reed toen overigens op een veilige P3 positie achter Bottas die, zo leek het, toch niet meer kon worden ingehaald.

Bottas rijdt lek, Hamilton rijdt lek

Zo leek het want kort na de bandenwissel van Max reed Bottas lek en nam Verstappen de tweede plek graag in ontvangst. Bij het ingaan van de laatste ronde reed ook Hamilton lek maar zoals eerder gezegd haalde hij wel als eerste de finish ruim 5 seconden voor Verstappen. Bij Verstappen moet door zijn hoofd zijn geschoten: 'Wat als ik geen bandenwissel had gedaan', want dan zou hij deze GP hebben gewonnen. Maar ja wat als....