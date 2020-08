'Maximale' winst voor 'bandenfluisteraar' op Silverstone

Eigenlijk lag de kwalificatie van Max al ten grondslag aan de winst van vanmiddag. Hij reed deze tegen alle verwachtingen in op harde banden en deed dat ook in de wedstrijd en dat pakte uiteindelijk gunstig uit. Door zijn hardere banden te sparen wist hij het langer uit te houden en kon hij de bandenwissel steeds verder uitstellen dit in tegenstelling tot zijn concurrenten die op zachtere banden reden. Het is dan ook niet voor niets dat Max de bijnaam van bandenfluisteraar heeft gekregen. Met de ritzege van vandaag pakt Max P2 in het klassement en heeft hij 'nog maar' 30 punten op Hamilton goed te maken.