FC Barcelona ontslaat coach; is Ronald Koeman opvolger?

De Raad van Bestuur van de Spaanse voetbalclub FC Barcelona is overeen gekomen dat Quique Setién niet langer de coach van het eerste elftal is. Dit is de eerste beslissing binnen een bredere herstructurering van het eerste team die zal worden overeengekomen tussen de huidige technisch secretaris en de nieuwe coach, die de komende dagen zal worden aangekondigd. Dit maakte de club maandagavond bekend.

Quique Setién kwam op 13 januari van dit jaar als coach naar Barça. Tijdens zijn zeven maanden durende leiding coachte de Cantabiran het eerste team in 25 wedstrijden: 19 in de competitie, drie in de Champions League en drie in de Copa del Rey.

De uitsplitsing van zijn resultaten was 16 overwinningen, vier gelijke spelen en vijf nederlagen.

Volgens onbevestigde berichten zou Barça in gesprek zijn met de Nederlandse Bondscoach Ronald Koeman om over de stappen naar FC Barcelona. Dit zou een droom zijn van Koeman, omdat hij er zelf gespeeld heeft