Voorlopige Oranjeselectie van 38 spelers

De selectie bestaat uit de volgende 38 spelers:

Nathan Aké (Manchester City), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Myron Boadu (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Denzel Dumfries (PSV), Leroy Fer (Feyenoord), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Davy Klaassen (Werder Bremen), Teun Koopmeiners (AZ), Tim Krul (Norwich City), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Perr Schuurs (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Owen Wijndal (AZ) en Jeroen Zoet (Spezia).

Nederland oefent woensdag 7 oktober in Amsterdam tegen Mexico. In de Johan Cruijff ArenA wordt om 20.45 uur afgetrapt. Zondag 11 oktober hervat Oranje de UEFA Nations League-campagne tegen Bosnië en Herzegovina. In Zenica klinkt het eerste fluitsignaal om 18.00 uur. Drie dagen later, woensdag 14 oktober, is Italië de tegenstander in de Nations League. Het duel stond oorspronkelijk geprogrammeerd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan. Overleg van de Italiaanse bond met KNVB en UEFA heeft ertoe geleid dat de ontmoeting wordt verplaatst naar een kleiner stadion. Het Stadio Atleti Azzurri d’Italia, de thuishaven van Atalanta Bergamo, heeft de beste papieren.