Ajax doet al haar aandelen Ajax Cape Town van de hand

AFC Ajax NV heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het 51%-aandelenbelang in Ajax Cape Town aan de minderheidsaandeelhouder. De transactie zal uiterlijk 1 oktober worden afgerond.

Te groot contrast

Na de strategische heroriëntatie, waar in februari 2020 melding van werd gemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers, is door Ajax geconcludeerd dat de ambities en resultaten in Amsterdam in te groot contrast staan met de ontwikkeling van de voetbalmarkt in Zuid-Afrika.

'Onvoldoende talent'

Ajax heeft de ambitie uitgesproken om structureel aan te haken bij de Europese top en in de afgelopen jaren is er in de Zuid-Afrikaanse markt onvoldoende talent voortgebracht van het niveau dat Ajax nastreeft. Bovendien ziet Ajax hier onvoldoende potentieel voor de toekomst. De club heeft de aandacht verlegd naar andere markten. Ajax Amsterdam had de 51% aandelen in Ajax Cape Town sinds 1999 in bezit.