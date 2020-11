Geblesseerde Bijlow haakt af, Joël Drommel opgeroepen

Het is de eerste uitverkiezing voor de 23-jarige keeper van FC Twente. Drommel speelde al wel vier keer voor Jong Oranje.

Frank de Boer heeft naast Joël Drommel de beschikking over de keepers Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ). Eerder moest Valencia-goalie Jasper Cillessen zich al afmelden voor het trainingskamp van Oranje, dat morgen start.

Het Nederlands elftal speelt woensdag aanstaande in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20:45 uur). Daarna komt Oranje in actie in twee Nations League-duels: zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam -die wedstrijd begint om 18:00 uur- en woensdag 18 november speelt het Nederlands elftal in Chorzów de uitwedstrijd tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20:45 uur.