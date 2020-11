Botman meldt zich bij Oranje

Woensdag al gemeld in Zeist

Voor de 20-jarige verdediger van Lille is het de eerste uitnodiging voor Oranje. Hij vervangt Nathan Aké, die gisteren geblesseerd raakte in de oefenwedstrijd tegen Spanje en vandaag terugkeert naar zijn club Manchester City. 'Botman had zich gisteren al in Zeist gemeld bij Jong Oranje, dat zich voorbereidt op de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden', aldus de KNVB.

24 spelers

De selectie van bondscoach Frank de Boer bestaat met de entree van Botman uit 24 spelers.