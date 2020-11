Verstappen 2e bij GP Bahrein

De race kende een bizarre start met na bocht drie een zeer zware crash voor Romain Grosjean van het team Haas. Hij schoot met grote snelheid van de baan en belandde in de vangrail. Zijn auto scheurde in tweeën en vloog direct in brand. Vooralsnog lijkt het erop dat de Haas coureur alleen brandwonden aan zijn hand en zijn enkel heeft overgehouden.

De herstart betekende een uitval voor Stroll van Racing Point die in contact kwam met Daniil Kvyat en kwam op zijn kop tot stilstand. Hij bleef bij dit ongeval ongedeerd.