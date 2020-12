Verstappen wint met gemak de Grand Prix van Abu Dhabi

De Nederlandse F1 coureur heeft zondag zijn 10e Grand Prix gewonnen in Abu Dhabi. Hiermee eindigt Verstappen op de 3e plaats in het eindklassement. Dit ondanks vijf uitvalbeurten dit seizoen.

Verstappen startte de race van pole position een wist de hele race te domineren. Voor het Red Bull raceteam kwam een saftycar op het juiste moment, waardoor Verstappen de harde band onder de auto kon krijgen en hiermee de rest van de race wist uit te rijden.

Bottos eindigde op een tweede plaats en Hamilton op een derde plaats. De teams kunnen nu enige rust in acht nemen omdat de eerst volgende race in maart volgend jaar is.