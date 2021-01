Dakar 2021 zondag van start

Zondag gaat de Dakar van 2021 weer van start in Saoedi-Arabië. Het wordt ondanks de corona weer een druk deelnemersveld van de 43ste editie.

Ruim 550 deelnemers zullen verspreid over 12 etappes in Djedda beginnen aan de 7.646 kilometer lange tocht door Saudi-Arabië. De meeste etappes zullen plaatsvinden door de woestijn om uiteindelijk op 15 januari weer in Djedda te finishen.

Van de 555 deelnemers zullen er 129 op een motor of quad plaatsnemen, waarmee zij als vanouds het merendeel van het deelnemersveld vormen.

Ook staan er voor deze editie weer veel Nederlanders op de deelnemerslijst.

Zo rijden Paul Spierings en Olaf Harmsen op hun motoren. Met de auto's gaan: Bernhard ten Brinke met de Belg Tom Colsoul, Erik van Loon met de Fransman Sébastian Delaunay en Tim Coronel met Tom Coronel

De buggy's: Kees Koolen en Jurgen van den Goorbergh, Gert-Jan van der Valk en Branco de Lange

De trucks: Martin van den Brink met Wouter de Graaf en de Tsjech Daniel Kozlovsky, Pascal de Baar met Jan van der Vaet en Stefan Slootjes, Maurik van den Heuvel met Wilko van Oort en Martijn van Rooij, William de Groot met Marcel Snijders en Bart Gloudemans, Richard de Groot met Jan Hulsebosch en Markus Laan, Alexander Koot met Remco Aangeenbrug en Wesley van Groningen, Mitchel van den Brink met Rijk Mouw en Wilfred Schuurman, William van Groningen met Cornelis Marten de Wit en Jaco van Groningen.