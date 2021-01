Eerste vrouwelijke coureur in Ferrari jeugdprogramma is Nederlandse Maya Weug

De 16-jarige Maya Weug staat op het punt geschiedenis te schrijven met Ferrari. Het Nederlandse meisje, geboren in Spanje, met een Belgische moeder en een Nederlandse vader, is de eerste vrouwelijke coureur die lid wordt van de Ferrari Driver Academy. Maya overtrof de andere meisjes tijdens het evaluatiekamp dat vorige week plaatsvond op het hoofdkantoor van Scuderia in Maranello, als de laatste fase van het FIA-programma “Girls on Track-Rising Stars”.

Het initiatief is opgezet door de FIA ​​Women in Motorsport Commission, in samenwerking met de FDA. Het is bedoeld om vrouwen in de motorsport te promoten en de meest getalenteerde jonge meisjes tussen de 12 en 16 jaar te ondersteunen op weg naar een carrière als beroepscoureur.

Potentieel

De vier meisjes - Weug samen met de Franse Doriane Pin die net 17 is geworden en de Brazilianen, Antonella Bassani, 14, en Julia Ayoub, 15 - werden volledig ondergedompeld in het academische leven en ondergingen een reeks tests om niet alleen hun pure snelheid te beoordelen, maar ook ook hun potentieel, een sleutelfactor voor de FDA-experts, gezien hoe jong de kandidaten zijn.

Passie

Maya erfde haar passie voor motorsport van haar vader, probeerde op zevenjarige leeftijd voor het eerst een kart en werd er verliefd op. Voor Kerstmis in 2011 kreeg ze een eigen kart en vanaf dat moment kon niets haar meer weerhouden van racen. Ze denkt dat ze erg vastberaden is en dol is op de adrenalinestoot die het racen oplevert. Ze zegt ook dat ze haar hart steekt in alles wat ze doet en voortdurend probeert te leren en te verbeteren. Haar favoriete coureur is natuurlijk een voormalig FDA-talent: de huidige Scuderia Ferrari-coureur, Charles Leclerc.

Volgende stap

Weug kreeg te horen dat ze de FIA ​​"Girls on Track - Rising Stars" -wedstrijd had gewonnen tijdens een laatste evenement waarbij iedereen op afstand was verbonden, inclusief alle vier de finalisten en Scuderia Ferrari Sporting Director, Laurent Mekies; de voorzitter van de Women in Motorsport Commission, Michèle Mouton; Barbara Silva, manager sociale verantwoordelijkheidsprogramma's van de FIA ​​en Marco Matassa, hoofd van de FDA. De aankondiging werd online uitgezonden op de FIA ​​Women in Motorsport Commission en de sociale mediakanalen van de Ferrari Driver Academy. Maya is daarom over een paar dagen weer terug in Maranello voor de start van studiejaar 2021. Op haar wacht een druk trainingsprogramma, waaronder deelname aan een van de F4-kampioenschappen gecertificeerd door de FIA.

Uitdagingstest

Het was niet eenvoudig om een ​​winnaar te kiezen, aangezien alle kandidaten buitengewoon goed presteerden. Daarom heeft Ferrari besloten ze allemaal een test aan te bieden in een 488 Challenge EVO, een auto die meer dan 700 pk levert en wordt gebruikt in de beroemde Ferrari Challenge. De serie van één merk wordt wereldwijd gehouden met kampioenschappen die worden georganiseerd op drie continenten, Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific, met een regionale in Groot-Brittannië.

Een andere wedstrijd. De eerste editie van de FIA ​​"Girls on Track - Rising Stars" is nog maar net ten einde, maar binnenkort zijn er weer inschrijvingen voor de tweede op het FIA Women in Motorsport Commission-portaal. De procedure begint dus opnieuw, met vier nieuwe vrouwelijke kandidaten die uiteindelijk naar Maranello komen om te vechten voor een plaats als het tweede jonge meisje dat lid wordt van de Ferrari Driver Academy.

Jean Todt FIA-voorzitter: 'Dit is een belangrijk moment in de carrière van Maya Weug, en ik wil alle vier de coureurs die tot deze definitieve selectie zijn gekomen, van harte feliciteren. Het FIA Girls on Track - Rising Stars-programma is de sleutel tot onze toewijding om genderdiversiteit in onze sport te ondersteunen. Ik wil Ferrari Driver Academy bedanken voor al onze partners die zich bij ons hebben aangesloten bij het omarmen van zo'n innovatief en positief initiatief.'

Mattia Binotto Scuderia Ferrari Teamhoofd en algemeen directeur: 'Dit is een sleutelmoment in de geschiedenis van Scuderia Ferrari en zijn Academie, de FDA, opgericht in 2019 om de coureurs van de toekomst voor ons Formule 1-team vorm te geven. Nu, dankzij de samenwerking met de FIA ​​in het "Girls on Track-Rising Stars" -programma, zal voor het eerst een vrouwelijke coureur lid worden van de Ferrari Driver Academy. Ze is Maya Weug en in de loop van dit jaar zal ze met ons meegaan en ook deelnemen aan een van de F4-kampioenschappen gecertificeerd door FIA, de categorie die wordt gezien als de eerste stap in eenzitters op weg naar de Formule 1. Maya's komst is een duidelijke indicatie van de toewijding van de Scuderia om de autosport steeds inclusiever te maken, in lijn met de hashtag die wordt ondersteund door de hele Formule 1-gemeenschap, #weraceasone.

Dit project is daarom een ​​nieuw element om de start van het jaar voor de FDA te markeren, dat een groot succes blijkt te zijn: vijf van de 19 studenten hebben de Formule 1 gehaald en vier van hen, 20% van het hele grid, zullen komend seizoen racen op het hoogste niveau van de autosport.'