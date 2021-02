'Sporters stappen te makkelijk in een ijskoud bad'

Regelmatig is in de media te zien hoe topsporters cryotherapie gebruiken om te herstellen van intensieve trainingen of wedstrijden: een aantal minuten in een koelcel met extreem koude temperatuur zou goed zijn voor het herstel en zorgen voor minder spierpijn.

Of dit echt zo is, valt echter ten zeerste te betwijfelen: er is geen overtuigend bewijs dat cryotherapie zorgt voor minder spierpijn, sneller herstel of betere prestaties. In het algemeen lijkt het er zelfs op, dat blootstelling aan kou na een training op langere termijn voor mínder herstel en groei van de spieren zorgt, zo waarschuwt Willem-Paul Wiertz van Kenniscentrum Sport & Bewegen in een expertquote.



Vorig jaar publiceerden wetenschappers van de Universiteit Maastricht nog een onderzoek dat laat zien dat een een koud bad na een training aanpassingen in de spieren juist in de weg zit. Ook onderzoek bij topvoetballers uit 2017 wijst in dezelfde richting: na een intensieve inspanning maakte het voor hun fysieke prestaties niet uit of ze in een aantal minuten in een koelcel stapten.



Bij de onderzoeken die wél positieve resultaten meldden, is een placebo-effect vaak niet uit te sluiten. Veel sporters die denken dat cryotherapie goed is voor het herstel, hebben na een paar minuten bibberen automatisch ook het gevoel dat ze minder spierpijn hebben. Dat zegt echter niets over de effecten die de extreme kou op celniveau heeft.



Kortom: sporters moeten goed nadenken voordat ze in een koelcel stappen of in een koud bad duiken.