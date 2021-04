Max Verstappen wint GP van Italië

Na een spectaculaire race op het circuit van Emilia-Romagna klonk het Wilhelmus omdat de Nederlandse formule 1 coureur Max Verstappen met overmacht de Grand Prix won.Max startte vanaf P3 en wist na een monsterstart de leiding te nemen na de eerste bocht. Hij reed zijn teamgenoot Perez en Hamilton voorbij. Laatste genoemde liep bij het worstelen in de eerste bocht schade op aan zijn voorvleugel.

Hamilton verspeelde zijn kans op een eerste plaats nadat hij naast de baan van het circuit terecht kwam. Door geluk dat de race met een rode vlag werd gestaakt en een snelle auto, wist de Brit zicht terug te vechten naar een tweede plaats.

De Engelsman Lando Noris werd in zijn oranje Mc Laren derde en staat hiermee ook derde in het klassement. Ook werd hij gekozen tot driver of the day.