Verstappen ziet Hamilton 6 ronden voor finish koppositie overnemen

Goede start

Het was voor Verstappen al meteen vanaf de start een spannende race omdat hij door heel laat te remmen als eerste uit de eerste bocht kwam en Hamilton zich even moest inhouden.

Lang op kop gereden

Verstappen wist zijn koppositie lang vol te houden totdat Hamilton besloot om een bandenwissel te houden. Verstappen zag vervolgens in zijn achteruitkijkspiegel Hamilton steeds dichter naderen en 6 ronden voor de finish haalde Hamilton hem in en reed de Brit op de koppositie die hij niet meer weg gaf.

Bottas

Verstappen finishte bijna 16 seconden later gevolgd door Bottas die weer 10 seconden na Verstappen finishte. Hamilton staat nu in het algehele klassement op 1e plaats met totaal 94 punten. Verstappen vandaag nog een extra punt door de snelste rondetijd neer te zetten en heeft nu totaal 80 punten en staat nu tweede in het algehele klassement. Bottas staat derde met totaal 47 punten.