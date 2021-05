Frank de Boer maakt voorlopige EK-selectie bekend

In het kader van Oranjes voorbereiding op UEFA EURO 2020 heeft bondscoach Frank de Boer 34 kandidaat-internationals geselecteerd. Dit meldt de KNVB vrijdag.

Selectie woensdag 26 mei bekendgemaakt

Woensdag 26 mei maakt De Boer vervolgens bekend welke spelers deel uitmaken van zijn selectie voor het Europees kampioenschap. De definitieve groep van (maximaal) zesentwintig spelers - waaronder tenminste drie keepers - moet uiterlijk dinsdag 1 juni bij de UEFA worden ingeleverd.

Gefaseerde instroming

In de voorbereiding op de eindronde is sprake van een gefaseerde instroming van de spelers. Tijdens de eerste trainingsstage – van maandag 24 tot en met woensdag 26 mei – gaat de technische staf aan de slag met een select aantal spelers dat geen clubverplichtingen meer heeft. Deze groep traint gedeeltelijk samen met de Jong Oranjeselectie die zich in Zeist voorbereidt op de finaleronde van het Europees kampioenschap.

Vrijdag 28 mei verzamelen staf en spelers in Zeist om een dag later te vertrekken naar het Portugese Lagos voor deel 2 van het trainingskamp.

De 34 namen die in de voorselectie zitten

Patrick van Aanholt Crystal Palace

Nathan Aké Manchester City

Donny van de Beek Manchester United

Steven Berghuis* Feyenoord

Steven Bergwijn Tottenham Hotspur

Marco Bizot* AZ

Daley Blind** Ajax

Jasper Cillessen Valencia

Memphis Depay Olympique Lyon

Denzel Dumfries* PSV

Anwar El Ghazi Aston Villa

Cody Gakpo* PSV

Ryan Gravenberch* Ajax

Hans Hateboer Atalanta Bergamo

Frenkie de Jong Barcelona

Luuk de Jong Sevilla

Rick Karsdorp AS Roma

Davy Klaassen* Ajax

Teun Koopmeiners* AZ

Tim Krul* Norwich City

Matthijs de Ligt Juventus

Donyell Malen* PSV

Quincy Promes* Spartak Moskou

Marten de Roon Atalanta Bergamo

Maarten Stekelenburg* Ajax

Jeremiah St Juste FSV Mainz 05

Kenny Tete Fulham

Jurriën Timber* Ajax

Joël Veltman Brighton & Hove Albion

Tonny Vilhena* Krasnodar

Stefan de Vrij Inter

Wout Weghorst VfL Wolfsburg

Georginio Wijnaldum Liverpool

Owen Wijndal* AZ

* Deze spelers melden zich maandag 24 mei in Zeist

** Er vindt overleg plaats over instroommoment