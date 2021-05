FC Utrecht verliest kort geding; naar zondag verplaatste finale play-off tegen Feyenoord gaat door

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) mocht de finale van de play-offs om Europees Voetbal verplaatsen naar zondagmiddag. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag beslist. Finalist FC Utrecht was het niet eens met de verplaatsing van zaterdag naar zondag en was een spoedprocedure – kort geding – gestart.

Verplaatsen

FC Utrecht heeft zich net als Feyenoord afgelopen week geplaatst voor de finale van de play-offs. De winnaar van die play-offs krijgt een zogenoemd ticket voor Europees voetbal. De wedstrijd stond gepland voor aanstaande zaterdagavond, in het stadion van de hoogst geëindigde voetbalclub in de eredivisie van de twee finalisten. De wedstrijd zou dus in Rotterdam gespeeld worden.

Eurovisie Songfestival

De burgemeester van Rotterdam heeft geen toestemming voor deze wedstrijd op zaterdagavond gegeven, omdat op dat moment ook de finale van het Songfestival plaatsvindt in zijn stad. Hij vreest voor ongeregeldheden en er zou niet voldoende politie beschikbaar zijn voor beide evenementen. Daarop is de wedstrijd verplaatst naar zondagmiddag, eveneens in De Kuip. FC Utrecht voelt zich benadeeld door dit besluit en vond dat deze beslissing niet genomen had mogen worden gezien het reglement van de KNVB.

Bijzondere omstandigheid wel aanwezig

In het reglement play-off Europees ticket (POET) is door de KNVB vastgelegd hoe te handelen omtrent play-off wedstrijden. De KNVB zegt dat het besluit om de wedstrijd een dag te verplaatsen is gebaseerd op artikel 15 uit dat reglement. Daarin staat dat in gevallen waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is het bestuur mag afwijken van het reglement. Er was sprake van bijzondere omstandigheden.

'Besluit verplaatsing door KNVB is redelijk'

De KNVB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat gezocht is naar een alternatief: spelen op zaterdagavond op neutraal terrein. Dat is niet gelukt. Het was wel haalbaar om de finale een dag later te spelen. Dat is, zo oordeelt de voorzieningenrechter, een beslissing die recht doet aan de sportieve uitgangspunten van het reglement. Die uitgangspunten zijn: de winnaar wordt bepaald bij een daadwerkelijk gespeelde wedstrijd (ticket wordt verkregen door sportieve prestatie op het veld) en de hoogst genoteerde club geniet thuisvoordeel. De conclusie is dan ook dat de KNVB dit besluit in redelijkheid mocht nemen.