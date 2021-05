Cillessen vanwege coronabesmetting zaterdag niet naar Portugal

Doelman Jasper Cillessen meldt zich vrijdagmiddagniet in Zeist. 'Cillessen testte deze week positief bij een PCR-controle. Cillessen die overigens klachtenvrij is, is volgens de RIVM-richtlijnen in zelfisolatie', zo laat de KNVB vrijdagmiddag weten.