Leidende Verstappen krijgt 5 ronden voor finish klapband

Klapband

Maar die gedachte werd letterlijk en figuurlijk in één klap een illusie toen Verstappen linksachter een klapband kreeg en hij daarmee de virtuele winst in rook zag opgaan.

Leidende positie Verstappen

Verstappen wist al vrij snel na de start de eerste plaats op te eisen en gaf deze ook niet meer af tot de vreselijke klapband vijf ronden voor de finish. Hij dook met zijn bolide tegen de muur en daarmee kwam een heel abrupt eind aan een tot dat moment hele mooie race. Verstappen zelf bleef ongedeerd.

Update 16.30 uur

Na de herstart van de race om 16.10 uur leek Hamilton de grote winnaar te worden vandaag die er met de punten vandoor zou gaan en daarmee zijn 1e plaats in het klassement weer terug kreeg. Maar niets is zeker zo bleek dan ook toen Hamilton, na een prima herstart waarbij hij als eerste weg was, zich verremde bij de eerste bocht en met zijn bolide gewoon rechtdoor schoot.

Perez wint Grand Prix Bakoe

Het was Perez die het hoofd wel koel hield en uiteindelijk al eerste finishte en daarmee punten pakte voor Red Bull. Voor Verstappen betekent de fout van Hamilton dat er wat betreft de punten aan de top in het klassement niets veranderd en Verstappen de eerste plek met 105 punten behoudt, gevolgd door Hamilton met 101 en als derde Perez met 69 punten.