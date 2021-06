Nederland wint met 2-0 van Oostenrijk en plaatst zich voor 8e finale

Nederland heeft zich donderdagavond geplaatst voor de 8e finale in Boedapest door met 2-0 te winnen tegen Oostenrijk. Oranje is daardoor al groepswinnaar maar moet nog 1 wedstrijd spelen tegen Noord-Macedonië al is dat slechts een formaliteit.

Penalty

In de eerste helft kwam Oranje al in de 12e minuut op voorsprong door een penalty die werd benut door Memphis Depay. Daarna werd er niet meer gescoord in de eerste helft. Dat gebeurde pas weer in de tweede helft in de 66e minuut toen Dumfries een assist kreeg van Malen en de bal achter de Oostenrijkse keeper in het doel schoot. Oranje heeft dus maar twee wedstrijden nodig gehad om zich te plaatsen. Maar eerst nog de wedstrijd tegen Noord-Macedonië die maandagavond om 18.00 uur wederom in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt gespeeld.

Boedapest

Zondag 27 juni treedt Oranje dus aan in Boedapest om daar om 18.00 uur te spelen tegen de nummer drie uit poule D, E, of F.