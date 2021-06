Ode aan Oranjefans met lichtshow In Budapest

Boedapest was vannacht het toneel van een indrukwekkende lichtshow. Oranje golven overspoelden de stad als opwarmer voor wat komen gaat. Het is een ode aan de fans die in eigen land maar ook daarbuiten bij elke belangrijke gelegenheid van het Nederlands elftal trouw in groten getale de straten oranje kleuren. Naar verwachting zijn er vandaag ongeveer 8.000 Nederlandse fans in Boedapest aanwezig om het Nederlands elftal aan te moedigen.

De actie is een initiatief van de KNVB en de partners van Oranje. “Oranje en het legioen zijn dit weekend in Boedapest en dat zal niemand ontgaan. De lichtshow staat symbool voor de manier waarop Oranjefans in het verleden de harten hebben veroverd met spectaculaire fanparades tijdens eindtoernooien over de hele wereld. Een paar maanden geleden leek het nog onwerkelijk dat we hier met duizenden fans zouden zijn, maar fantastisch dat we alsnog ons unieke handelsmerk kunnen tonen aan de hele wereld. Oranje verbindt mensen uit alle hoeken van de samenleving en juist nu is dat extra mooi om te zien”, aldus Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.

Oranje speelt vanavond om 18.00 uur tegen Tsjechië. Vanmiddag worden er duizenden Nederlandse fans verwacht op de Oranje Fanzone in Boedapest. Vanaf deze Fanzone vertrekken de Oranjefans in een fanparade richting het stadion om Oranje aan te moedigen.