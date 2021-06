Het is over voor Oranje

Het over en uit voor Nederland op het EK en kunnen weer naar huis. Een rode kaart en twee doelpunten tegen door Tsjechië deed Nederland de das om.

De eerst helft was voor Oranje moeizaam en in de tweede helft moet Matthijs de Ligt het veld verlaten met een rode kaart door een hensbal.

Van een man minder wisten de Tsjechen te profiteren en Tomáš Holeš kopte in de 68e minuut de bal in het goal en maakte 0-1. In de 80e minuut kreeg Oranje het tweede doelpunt om de oren toen Schick met een hard schot de 0-2 wist te maken.