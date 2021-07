Verstappen volledig 'in control' op GP Oostenrijk

Voor het tweede weekend op rij heeft Max Verstappen zondag laten zien dat hij 'Heer en Meester' is op de Red Bull Ring tijdens de Grand Prix van Stiermarken in het Oostenrijkse Spielberg.

'In control'

Verstappen was van start tot finish volledig 'in control' waardoor de winst hem simpelweg niet meer kon ontgaan. Bottas pakte de 2e plaats en Norris volgde daar direct achter. Hamilton moest zich 'tevreden' stellen met een 4e plaats. Het is de 4e overwinning van Verstappen op de Red Bull Ring in zijn relatief nog maar korte F1-carrière en al weer de 15e F1-overwinning.

Drie GP's achter elkaar gewonnen

Max heeft met het behalen van de winst van vandaag maar liefst 3 GrandPrix's achter elkaar weten te winnen. Zondag 20 juni won hij de GP in Frankrijk, vorige week zondag en vandaag de GP van Oostenrijk.

23 punten voor op Hamilton

Verstappen bouwt met zijn totaal 182 punten de voorsprong op Lewis Hamilton (150 punten) in het algemeen klassement met maar liefst 32 punten verder uit.