Grand Prix Zandvoort in heel Nederland live te zien

Ziggo maakt de uitzending van de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort voor heel tv-kijkend Nederland beschikbaar, ook voor klanten van andere telecombedrijven. Van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september 2021 zijn alle zes Ziggo Sport Totaal kanalen voor iedereen in Nederland tijdelijk te zien. Zo kunnen ook huishoudens zonder een Ziggo abonnement het hele raceweekend thuis op tv live mee beleven.

Het weekend van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september 2021 biedt meer dan alleen Formule 1. Zo zijn er extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café, dit keer live vanuit speciale locaties in en rondom Zandvoort. Ook is er volop WK 2022 kwalificatievoetbal met onder meer het live schakelprogramma WK Kwalificatie Switch en het voetbalpraatprogramma Rondo met Wytse van der Goot, Marco van Basten en Ruud Gullit. Na een fantastische prestatie op de Olympische Spelen strijdt Sifan Hassan voor de wereldrecordpoging op de 10 kilometer. Verder is er topgolf en spannende raceklassen met onder meer NASCAR, Porsche Super Cup, DTM en Formule 3.

Directeur Ziggo Sport Will Moerer: “Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen 9 jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zoveel mogelijk fans. Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle andere coureurs.”