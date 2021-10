Feyenoord-directeur weg na bedreigingen, KNVB zint op snelle en stevige maatregelen

Algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, is opgestapt op als gevolg van meerdere bedreigingen, ook fysiek en op zijn thuisadres. 'Als een bestuurder om die reden opstapt, is dat op de eerste plaats dieptreurig voor hem en zijn omgeving'. zo reageert de KNVB woensdag op het treurige incident.

'Ernstige misdragingen'

De KNVB geeft aan dat dit ook het voetbal treft. 'In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan. Het betaald voetbal is, zo blijkt, een omgeving waarin kleine, maar in hun gedrag hardnekkige delen van het publiek zich ernstig misdragen, met name aan het adres van andere supporters, bestuurders en voetballers. In stadions, op internet, rond wedstrijden en zelfs op plaatsen ver van stadions en op dagen dat er niet gevoetbald wordt', aldus de KNVB.

'Snelle en stevige maatregelen'

'Dit moet stoppen. Ik ben er als directeur betaald voetbal meer dan blij mee dat de overheid samen met ons op snelle en stevige maatregelen zint. Er is daarover vandaag al contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie', aldus Marianne van Leeuwen Directeur betaald voetbal KNVB woensdag in een statement.

'Jongensdroom in vervulling'

‘Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen,’ zo heeft Koevermans woensdag laten weten.