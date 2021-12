Hamilton pakt GP Saoedi-Arabië en snelste ronde: Max en Lewis staan weer gelijk

De laatste GP in het raceseizoen van de Formule 1, die volgend weekend in Abu Dhabi wordt gehouden, wordt het beslissende strijdtoneel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Vandaag won Hamilton de GP van Saoedi-Arabië en Max moest genoegen nemen met de 2e plek.

Zinderende race

Na een zinderende race, waarbij echt al het spektakel aan bod kwam wat je je in de F1 kan voorstellen, heeft Lewis de voorsprong van 8 punten die Max had, afgesnoept. Door deze GP te winnen kreeg Hamilton de volle 25 punten en pakte Verstappen 18 punten. Omdat Hamilton ook nog de snelste rondetijd van vandaag wist neer te zetten incasseert hij een puntje extra waardoor er nu geen verschil meer is in het aantal punten tussen beide rivalen: 369,5.

Abu Dhabi wordt beslissend

De GP van Abu Dhabi wordt dus voor beide titelrunners letterlijk er op of eronder. De F1 fans zullen dus nog een week moeten wachten op het antwoord: wie wordt de echte Wereldkampioen F1 dit seizoen? Nog 7 nachtjes slapen en dan weten we het.