Samenvattingen Formule 1 blijven te zien op Ziggo Sport

De komende jaren zijn de samenvattingen van alle vrije trainingen, kwalificaties, sprintraces en wedstrijden van de Formule 1 iedere avond in het raceweekend te zien op Ziggo Sport en via de kanalen van Ziggo Sport Totaal. Ook het succesvolle Race Café op vrijdagavond blijft bestaan en krijgt zelfs extra uitzendingen en wel op de zondagavond na afloop van iedere race. Op zaterdagavond zullen de hoogtepunten van de Formule 1-kwalificatie in een half uur durende uitzending te zien zijn. De presentatie van het Race Café blijft in handen van Rob Kamphues en ook vaste gast Robert Doornbos blijft bij Ziggo Sport te zien.

Met het verkrijgen van de samenvattingsrechten van de Formule 1 versterkt Ziggo Sport het uitgebreide auto- en motorsport aanbod. Eerder werd de MotoGP, Moto2 en Moto3 aan het pakket toegevoegd en tevens verlengde de zender de contracten met de IndyCar, NASCAR, Formule 3, W-Series en Formule E. Dit betekent dat Ziggo Sport de plek blijft voor de raceliefhebber. Ziggo Sport zal bovendien veel aandacht besteden aan de Nederlanders die in de diverse race categorieën actief zijn. Naast Max Verstappen in de Formule 1 maakt de 16-jarige Zonta van den Goorbergh in 2022 zijn debuut in de Moto2. Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout blijft actief in de IndyCar en Loris Hezemans verschijnt aan de start van de NASCAR Series. Ziggo Sport heeft ook de rechten van de IMSA WeatherTech SportsCar Championship waarin de Nederlander Renger van der Zande en Racing Team Nederland (met Frits van Eerd en Giedo van der Garde) meedoen.

Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen rondom de ontknoping van het Formule 1 seizoen dit weekend voor heel Nederland gratis beschikbaar. Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien.

Deze week maakten Ziggo en Viaplay bekend dat ze een meerjarige samenwerking aangaan. Ziggo-klanten kunnen bij de lancering op 1 maart 2022 eenvoudig een Viaplay abonnement met korting toevoegen aan hun tv- of internetpakket. Zo zijn racefans, ook in het nieuwe Formule 1 seizoen, verzekerd van een zitplaats op de eerste rij bij Ziggo.

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport: “Ziggo Sport is de meest complete zender van Nederland op het gebied van auto- en motorsport. Ik ben heel blij dat ook komend jaar Formule 1 een prominente plek blijft innemen op Ziggo Sport. Ook verwacht ik veel van onze uitzendingen rondom de MotoGP. De afgelopen jaren hebben we een breed publiek aan ons gebonden en weet de raceliefhebber ons te vinden. We zullen er alles aan doen om deze fans op een zo goed mogelijke manier te bedienen”.