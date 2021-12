Max Verstappen wint F1 Wereldkampioenschap Maximaaaaaaaaaaaal!!!

Max Verstappen jaar lang Wereldkampioen F1!!!!

Max Verstappen wist in de laatste te rijden ronde zijn rivaal Hamilton te verschalken met zijn zachtere rode banden die hij tijdens het laatste safety-car moment van deze race onder zijn bolide liet plaatsen. Het was een gouden tactische beslissing van het Honda Red Bull team en betaalde zich letterlijk uit in de felbegeerde titel van dit bizarre wereldkampioenschap. Lewis zal zich dit moment, deze dag, nog lang herinneren. Voor Max Verstappen telt nu nog maar één ding: hij mag zich een jaar lang Wereldkampioen Formule 1 noemen!! Verstappen is de eerste Nederlander in de geschiedenis die de titel Wereldkampioen F1 op zijn naam heeft geschreven.