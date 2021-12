Max Verstappen al weer op het circuit

Na een zinderende Grand Prix gevolgd door feesten en rust, stond er voor vandaag wat bandentest in zijn raceagenda gepland op het circuit van Abu Dhabi. Zo werden de nieuwe banden van Pirelli getest die hem ook in 2022 aan winst moeten gaan helpen. Er waren meer teams die in Abu Dhabi waren gebleven om te testen. Lewis Hamilton was de opvallende afwezige. Max testen de banden in de F1 modelauto.