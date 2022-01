Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert dragen de vlag tijdens openingsceremonie Beijing

Verheijen: 'Met Lindsay en Kjeld hebben we straks een prachtig duo als visitekaartje van TeamNL. Kjeld behoeft uiteraard nauwelijks introductie. Hij ontpopte zich in 2018 tot de absolute koning van de Spelen met goud op zowel de 1.000 als de 1.500 meter. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi voor Beijing vorige week had hij het lastig. Maar op de laatste dag toonde hij ongekende mentale veerkracht door de 1.500 meter te winnen en zo een startbewijs voor Beijing af te dwingen.'

'Lindsay wordt 1 februari 17 jaar en is de jongste binnen onze ploeg. Ze heeft laten zien over uniek talent te beschikken. Voor het eerst in 45 jaar mag er weer een Nederlandse kunstrijdster naar de Spelen. Daarmee is haar prestatie nu al historisch.'

Teamoverdracht

De teamoverdracht is het formele moment waarop de sporters de overgang maken van de sportbonden naar NOC*NSF. De olympische en paralympische sporters staan vanaf nu onder leiding van chefs de mission Carl Verheijen en Esther Vergeer. Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF bezegelde het moment symbolisch door uit naam van alle sportbonden een envelop met daarin een Nederlandse vlag te overhandigen aan de chefs de mission.

Anneke van Zanen-Nieberg: "Ik ben er trots op dat NOC*NSF met de sportbonden samen vandaag een enthousiast en kansrijk Olympisch en Paralympisch TeamNL presenteert, de groep sporters en coaches op weg naar het hoogst haalbare van dit moment, de Olympische en Paralympische Spelen van Beijing. Namens de gehele Nederlandse sport wens ik alle sporters, alle begeleiders en iedereen die bij deze uitzending van TeamNL betrokken is, erg veel succes in Beijing.”

Paralympisch chef de mission Esther Vergeer: "De teamoverdracht is een moment waarop je voelt dat de Spelen weer een stap dichterbij zijn. En TeamNL is klaar voor Beijing."

Op dit moment zijn achttien langebaanschaatsers, acht shorttrackers en kunstrijdster Van Zundert zeker van een ticket naar de Olympische Spelen in Beijing. Daar worden nog twee shorttrackers aan toegevoegd. In andere sporten vinden nog kwalificaties en voordrachten plaats. De exacte samenstelling van de olympische ploeg waarmee TeamNL naar Tokio reist, wordt later deze maand bekend.

De paralympiërs hebben nog een maand langer om zich voor te bereiden op Beijing. Van 8 tot en met 23 januari vinden de wereldkampioenschappen parasnowboarden en para-alpineskiën plaats in Lillehammer. De paralympische vlaggendragers worden op een later moment bekendgemaakt.