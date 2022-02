'Jetlag beïnvloedt prestatie Olympische sporters'

Naar de andere kant van de wereld vliegen en binnen een paar dagen al op de toppen van je kunnen presteren. Dit is wat veel sporters van TeamNL te doen staat op de Olympische Spelen in Beijing. Een jetlag kan hun prestaties echter flink in de weg zitten. dit zegt Niki Kolman van het Kenniscentrum Sport en Bewegen

Dat het even duurt voordat sporters gewend zijn, benoemde veelvuldig medaillekandidaat Irene Schouten vorige week na aankomst in China. "Het is natuurlijk wel effe wennen, omdat je nog een beetje een jetlag hebt, maar ik heb wel weer zin om te schaatsen", zei ze tegen de NOS.

Kolman: 'Tijdens de vlucht naar Beijing passeert de Nederlandse equipe verschillende tijdzones. Omdat de biologische klok niet overeenkomt met de tijd op de plaats van bestemming ontstaat een jetlag. Hierdoor kunnen sporters kampen met vermoeidheid, maag- en darmklachten of zelfs slechtere prestaties.'

Hoeveel dagen een jetlag aanhoudt, verschilt per reisrichting en persoon, zegt Kolman. 'Voor een reis naar het oosten, zoals het geval is als je richting Beijing vliegt, geldt als vuistregel ongeveer een dag per gepasseerde tijdzone. Omdat de Olympische ploeg zeven tijdzones overbrugt, betekent dit dat sporters gemiddeld een week nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe tijdzone.'

'Gelukkig wennen sporters sneller aan het Chinese ritme met de juiste maatregelen voor en na de vlucht. Volgens onderzoekers kunnen sporters al drie tot vier dagen voor de vlucht de biologische klok verschuiven door een half uur tot een uur eerder naar bed te gaan en eerder op te staan. Na aankomst in Beijing doen ze er goed aan om de gordijnen open te doen in de ochtend en licht te vermijden in de avond. Ook melatoninesupplementen kunnen helpen om het slaap-waakritme te herstellen. Alcohol en cafeïne kunnen sporters beter laten staan.'