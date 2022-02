Efficiënt Liverpool klopt Inter Milaan

Weinig kansen

De nummers twee van Italië en Engeland maakten er een relatief gesloten wedstrijd van, waarin aan beide kansen weinig kansen werden weggegeven. Sadio Mané van Liverpool en Hakan Calhanoglu van Inter waren nog het dichtst bij een doelpunt in de eerste helft, maar de brillenstand bleef op het bord staan na 45 minuten spelen.

Liverpool efficiënt

In de tweede helft vielen er ook weinig kansen te noteren. De Bosniër Edin Dzeko scoorde namens Inter een buitenspeldoelpunt, een goal die terecht werd afgekeurd. Door twee momenten in de eindfase van de wedstrijd wist Liverpool toch met een uitstekende uitgangspositie weg te komen uit Milaan. In de 75e minuut kopte Roberto Firminho uit een hoekschop de 0-1 binnen. Acht minuten later was het Mohamed Salah die met een sluw schot de 0-2 achter keeper Samir Handanovic schoot.

Internazionale weinig kans om door te gaan

Virgil Van Dijk

Drie Nederlanders verschenen er aan de aftrap in het stade Giuseppe-Meazza: Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bij de thuisploeg, en Virgil van Dijk bij Liverpool. Van Dijk droeg de aanvoerdersband, omdat Jordan Henderson op de bank begon ten faveure van jongeling Harvey Elliott. De centrale verdediger van Liverpool werd na de wedstrijd bestookt met lofuitingen in de internationale media voor het ogenschijnlijke gemak waarmee hij de aanvallers van Internazionale onschadelijk maakte.