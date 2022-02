Familie Nouri en Ajax treffen schikking van bijna 8 miljoen euro

De familie Nouri en Ajax hebben overeenstemming bereikt over de door de club te betalen schadevergoeding. 'De procedure die door de familie Nouri bij de Arbitragecommissie van de KNVB was aangespannen, is als gevolg van deze minnelijke schikking beëindigd', zo meldt Ajax maandag.

Schikking van bijna 8 miljoen euro

'In de arbitrageprocedure was de omvang van de schade, vanwege onder meer het verlies van arbeidsvermogen en smartengeld, onderwerp van discussie. De bereikte overeenstemming ten aanzien van deze schadeposten betreft een netto-vergoeding van € 7.850.000,-', aldus Ajax.

Hartstilstand

Op 8 juli 2017 werd Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend.

Verpleegkosten ook door Ajax vergoed

Ajax vergoedt daarnaast sinds de zomer van 2017 onder andere de kosten die gemaakt moeten worden voor de verpleging en verzorging van Abdelhak Nouri en zal dit blijven doen.

'Leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij'

Edwin van der Sar algemeen directeur AFC Ajax: "Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten. We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook.

'Veel waardering'

'Wij hebben veel waardering voor de manier waarop de familie dag en nacht met ontzettend veel liefde en aandacht voor Abdelhak zorgt. Als ik bij hem langs ga word ik ook altijd met open armen door de familie ontvangen. Dat geldt ook voor andere Ajax-collega’s en dat waarderen wij enorm', aldus Van der Sar.