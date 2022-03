Max Verstappen zorgt voor miljoenen nieuwe Formule 1 fans

Je kon er bijna niet omheen: In december 2021 werd de 24-jarige Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1. Hiermee troefde hij niet alleen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton af, maar werd hij nog meer dan ooit een Nederlandse held. Onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect heeft in samenwerking met Abovo Maxlead en Triple Double onderzoek gedaan naar de impact die Max Verstappen en zijn wereldtitel hebben gehad op het sentiment en de betrokkenheid rondom de Formule 1 in Nederland. Het blijkt dat de populariteit rondom de autosport in de laatste 5 jaar met 27% is toegenomen.

In 2015 reed Verstappen zijn eerste race op het hoogste niveau en zes jaar later is hij voor het eerst wereldkampioen. Met zijn 24 jaar is het een belofte voor de toekomst. Het afgelopen Formule 1 seizoen is door zeven op de tien Nederlanders (70%) op enige manier gevolgd, waarvan 43% op structurele wijze en 26% incidenteel. Het zijn met name de mannen die structureel de prestaties van Max Verstappen gedurende het seizoen hebben gevolgd, 52% van de mannen heeft het namelijk structureel gevolgd tegenover 34% van de vrouwen. Aan de andere kant geven vier op de tien vrouwen (39%) aan het Formule 1 seizoen niet gevolgd te hebben, terwijl dat bij de mannen er twee op de tien (22%) zijn. Van alle Nederlanders die het afgelopen seizoen in welke mate dan ook hebben gevolgd, heeft 92% de laatste race gevolgd en heeft 77% deze race ook daadwerkelijk gezien.

Populariteit Verstappen en autosport enorm gestegen

Waar in 2021 43% van Nederland het Formule 1 seizoen heeft gevolgd, volgde in 2016 nog maar 19% de autosport. Deze verhoging in populariteit is natuurlijk grotendeels toe te wijden aan het Nederlandse succes. De presentaties van Max Verstappen hebben voor de helft van Nederland (50%) een positieve invloed gehad op het beeld dat men van de sport heeft.

Volgend seizoen weer volgen?

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) geeft aan te verwachten het nieuwe Formule 1 seizoen (dat in maart van start gaat) te gaan volgen. De andere helft (54%) denkt niet te gaan kijken of is hier nog niet over uit. Het zijn met name de vrouwen die denken het komende seizoen niet te gaan volgen, 47% van de vrouwen geeft dit aan tegenover 29% van de mannen.

Voor de Nederlanders die van plan zijn het nieuwe seizoen te gaan volgen, zijn de voornaamste manieren de samenvattingen op Ziggo en NOS (33%), een abonnement op Viaplay (18%) en het fysiek bijwonen van een wedstrijd (12%). Een kwart van hen (25%) weet nog niet hoe zij het seizoen gaan volgen.

Sponsoren Max Verstappen

Ook de sponsoren van Verstappen zijn goed gebaat bij zijn stijgende populariteit. Voor wat betreft de bekendheid van de sponsoren, is Red Bull voor Nederland de meest bekende sponsor. Zij worden door liefst 74% van Nederland herkend als sponsor van het F1-team van Verstappen. Daarnaast zijn Jumbo (49%) en Honda (28%) bekend als sponsor.

Naast de bereik cijfers die de stijgende populariteit met zich meebrengt, zijn ook de bijbehorende associaties met de sport en Verstappen voor sponsoren interessant. Daan Vrijsen Strateeg bij Abovo Maxlead hierover: “Vanuit het onderzoek zien we dat Formule 1 voornamelijk geassocieerd wordt met prestatiegerichtheid, grensverleggend en innovatie. Tel daar het imago en de topprestaties van Verstappen bij op en je hebt voor bijvoorbeeld een sponsor als CarNext een top middel om een premium merkimago te bouwen en merkvoorkeur te realiseren.”