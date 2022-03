Verstappen start zondag in Bahrein vanaf P2, Leclerc op pole

Leclerc

Tijdens de 2e en 3e vrije trainingen wist Verstappen nog de snelste tijd neer te zetten maar tijdens de kwalificatie was Leclerc ruim een tiende van een seconde sneller dan de regerend wereldkampioen. Carlos Sainz start zondag vanaf P3.

Hamilton

Lewis Hamilton kon met zijn 'trage' Mercedes niet meer dan de vijfde plek bemachtigen. Mercedes had in de aanloop naar Bahrein al laten weten dat er nog het één en ander moest gebeuren aan de auto's. Teambaas Wolff zei daar eerder al het volgende over. 'Het is lastig om te zeggen waar het probleem ligt. We hebben meer drag dan elk ander team. Je kan ook zien dat we snelheid verliezen op de lange rechte stukken'.