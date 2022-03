Oranje met Louis van Gaal op de bank tegen Denemarken

Louis van Gaal is naar verwachting in staat om aanstaande zaterdag in de Amsterdam ArenA op de bank plaats te nemen wanneer Oranje de oefeninterland tegen Denemarken speelt. De Oranje-bondscoach testte aan het begin van de week nog positief op corona.

Van Gaal kreeg de eerste covid-symptomen echter al op vrijdag. De regels van het RIVM schrijven voor dat een positief getest persoon vijf dagen na het optreden van de eerste verschijnselen uit quarantaine mag, indien klachtenvrij. De ervaren coach kan daarom, in het geval hij geen klachten heeft, ondanks zijn positieve test van dinsdag op de bank plaatsnemen wanneer zijn ploeg tegen het Deense nationale elftal speelt. De trainingen van deze week, die onder leiding staan van Danny Blind, volgt Van Gaal op gepaste afstand. Tot dusver is de bondscoach van Oranje de enige persoon die positief is getest.

Het Nederlands elftal speelt deze week twee interlands. Beide duels worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De tegenstander van zaterdag, Denemarken, wist op het EK van 2021 tot en met de halve finale te komen. Bijzonder is dat Christian Eriksen weer is opgeroepen door bondscoach Kasper Hjulmand. De oud-Ajacied stond lange tijd aan de kant nadat hij op het EK in het duel met Finland plotseling naar de grond ging met een hartstilstand, een verschrikkelijk beeld dat de hele wereld over ging. Eriksen heeft kort geleden met een defibrillator zijn rentree op de voetbalvelden gemaakt bij het Engelse Brentford. Met Kasper Dolberg (Nice), Joachim Andersen (Crystal Palace) en Rasmus Kristensen (RB Salzburg) heeft Hjulmand nog drie oud-eredivisiespelers opgeroepen voor het duel in Amsterdam.

Ook de tweede opponent van Oranje is een sterk voetballand. Dinsdag is het Duitsland van bondscoach Hansi Flick namelijk de tegenstander van het Nederlands elftal. De laatste keer dat het Nederlands elftal tegen Duitsland speelde was in september 2019 toen Oranje met 2-4 won in Hamburg. Serge Gnabry en de inmiddels als international gestopte Toni Kroos maakten de doelpunten voor die Mannschaft, terwijl Frenkie de Jong, Jonathan Tah (eigen goal), Donyell Malen en Georginio Wijnaldum Nederland de overwinning bezorgden.

Louis van Gaal heeft al aangekondigd dat Oranje de twee oefeninterlands in een nieuw 1-5-3-2 systeem gaat aantreden, terwijl Freiburg-keeper Mark Flekken bij afwezigheid van Jasper Cillessen en Justin Bijlow zijn eerste interlands voor Oranje zal gaan spelen.