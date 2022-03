Max Verstappen winnaar in GP Saudi Arabia

In een bloedstollend einde van de GP in Saudi Arabia wist de Nederlandse F1 coureur Max Verstappen als eerste over de streep te komen.

Verstappen startte vanaf de vierde plaats en wist bij de start een plaats te winnen van Saitz in zijn Ferrari. In een verder rustige race bleef het spannende bewaard tot de laatste paar ronden waar het stuivertje wisselen was met Lecerc in de Ferrari. Toch wist de Nederlander tactisch zijn opponent achter zich te houden in de laatste twee ronden.