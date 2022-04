Bondscoach Louis van Gaal heeft prostaatkanker

De ziekte van Van Gaal kwam in de uitzending ter tafel naar aanleiding van de documentaire over Van Gaal die volgende week in première gaat. Daar deelde Van Gaal het nieuws over zijn ziekte. Zo vertelde hij dat de docu laat zien dat hij de afgelopen tijd 25 behandelingen heeft ondergaan tegen zijn ziekte. De behandelingen vonden in alle stilte ook plaats tijdens trainingskampen van het Nederlands elftal en ’s avonds omdat hij het nieuws over z’n ziekte niet wilde delen om de spelersgroep niet te beïnvloeden.

Van Gaal: „Aan prostaatkanker ga je niet dood, althans, in negentig procent van de gevallen niet. Het zijn meestal andere onderliggende ziektes waaraan je dood gaat. Maar ik had een vrij agressieve vorm, ben 25 keer bestraald. Dan heb je wel een hoop management te doen, om dan door het leven te gaan.”