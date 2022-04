Verstappen eerste op thuiscircuit Ferrari

Het Red Bull Racingteam heeft op het thuis circuit van Ferrari in Imola laten zien wie heer en meester was vandaag. Na een pole in de kwalificatie en in de sprintrace, kon de Nederlander Max Verstappen van P1 de race beginnen. Deze positie heeft hij de gehele race niet afgestaan.

Voor de Ferrari-fans was het even slikken toen in de eerste ronde Sainz in het grind eindigde na een botsing met Ricciardo in de McLaren. Hierdoor moest Ferrari het met één auto doen deze race die in het begin drijfnat verliep.

In het verloop van de race kon de regenbanden inruilen voor normale banden en wist Max zijn voorsprong te vergroten. Nadat Ferrari ’s eerste rijder Leclerc spinde tijdens de race, wist Lando Norris hiervan gebruik te maken en de derde plek van de Ferrari-rijder af te pakken.

Max Verstappen ging als eerste over de finish, gevolgd door zijn teamgenoot Perez. Lano Noris werd in zijn McLaren derde. De beide Mercedesrijders hebben de gehele race geen rol van betekenis gehad.