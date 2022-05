OranjeLeeuwinnen spelen na boycot alsnog achter gesloten deuren tegen Belarus

Bij de start van de oorlog in Oekraïne heeft de KNVB besloten om tot nader order niet te voetballen tegen Rusland en Belarus. Rusland omdat het met geweld Oekraïne is binnengevallen en Belarus vanwege de betrokkenheid hierbij.

Signaal afgegeven

Elk signaal dat de oorlog zo snel mogelijk moet stoppen was welkom. Dat is de reden dat de OranjeLeeuwinnen op 12 april niet de WK-kwalificatiewedstrijd hebben gespeeld tegen Belarus. Deze wedstrijd moest hierdoor worden uitgesteld, waarmee Nederland een signaal heeft kunnen afgeven.

Geen effect

Hiermee ging de KNVB verder dan de UEFA en de andere voetballanden. Aangezien de andere landen wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen, heeft een langdurige boycot door Nederland geen effect.

Kwalificatie

Sterker nog, nu de OranjeLeeuwinnen niet en onze directe concurrenten voor WK-kwalificatie wél tegen Belarus spelen, bemoeilijkt dit voor alleen Nederland de kwalificatie voor het WK in 2023. Terwijl deelname aan een WK uiteraard een brede impact heeft op het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal.

Gesloten deuren

Dat bij elkaar opgeteld, heeft het bondsbestuur na overleg met de spelersraad doen besluiten om ons aan te sluiten bij de rest van de internationale voetbalwereld, die de boycot beperkt tot alleen Rusland. Hierdoor zullen de OranjeLeeuwinnen op 28 juni de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus spelen.

Minimale aandacht

De wens van de KNVB is om dit achter gesloten deuren en zonder volksliederen te doen, omdat we nog steeds vinden dat het regime in Belarus zich niet mag verheugen op internationale sportwedstrijden en wij daarom minimale aandacht voor deze wedstrijd willen.