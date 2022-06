Max Verstappen wint GP van Azerbeidzjan

Perez 2e en Russel 3e

Teamgenoot Perez pakte een mooie tweede plaats en daarmee is deze GP voor het team van Red Bull dit weekend weer optimaal benut. Russel werd derde voor Hamilton die als 4e over de finish reed.

WK-stand

Met de zege van vandaag weet Verstappen zijn positie op de 1e plaats in de WK-stand verder uit te bouwen door te klimmen naar 150 punten. Perez klimt naar de tweede plaats met 129 punten. Leclerc, die al na 20 ronden uitviel vanwege motorpech, staat nu op de derde plaats met 116 punten en was dan ook zwaar teleurgesteld net als zijn teamgenoot Sainz die in het begin van de race al uitviel met technische problemen. Kortom, voor Ferrari dus een weekend om snel weer te vergeten.