Ajax 'haalt' Bergwijn voor 31,25 miljoen euro, duurste eredivisietransfer ooit

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Tottenham Hotspur FC en Steven Bergwijn over de transfer van de speler naar Amsterdam. Dit heeft Ajax vrijdag bekendgemaakt.

Transfersom van 31,25 miljoen euro

'Bergwijn heeft een contract bij Ajax getekend dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2027. Ajax betaalt een vaste transfersom van 31.25 miljoen euro aan de Engelse club en dat is meteen ook de duurste aankoop in de geschiedenis van de Eredivisie.

Jeugdspeler bij Ajax

Bergwijn werd op 8 oktober 1997 geboren in Amsterdam. De international stond bij Tottenham Hotspur nog tot en met medio 2025 onder contract. Als jeugdspeler kwam hij reeds zes jaar uit voor de jeugdopleiding van Ajax, nadien speelde hij bij PSV.