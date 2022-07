EK-droom voor OranjeLeeuwinnen eindigt tegen Frankrijk

De droom van de OranjeLeeuwinnen is voorbij. Vijf jaar lang gingen zij door het leven als de trotse Europees kampioen maar daar kwam zaterdagavond in Engeland op het EK in de wedstrijd tegen Frankrijk een eind aan.

Trots

De trots zal voor altijd blijven, maar de titel moeten de OranjeLeeuwinnen op dit EK overdragen aan een ander land. Oranje ging zaterdag in de kwartfinale na verlenging met 1-0 ten onder tegen Frankrijk en is uitgeschakeld op het EK in Engeland.

Keepster Van Domselaar

Het was voor een groot deel aan keepster Van Domselaar te danken dat Nederland überhaupt de verlenging wist te halen. Ruim 100 minuten hield Oranje met de grootst mogelijke moeite stand. Frankrijk was stukken beter, maar de OranjeLeeuwinnen beten zich gaandeweg steeds vaster in de wedstrijd.

Verlenging

Ze haalden ongeschonden de verlenging (0-0), maar na tien minuten in de extra tijd ging het alsnog mis toen door een ongelukkige sliding Dominique Janssen niet de bal maar wel Diani raakte. Scheidsrechter Martincic kon na interventie van de VAR niets anders dan naar de stip wijzen.

Strafschop

Oog in oog met Ève Périsset koos Daphne van Domselaar voor de goede hoek en kreeg haar vingers nog tegen de bal, maar de inzet was te hard en te zuiver voor Oranjes revelatie van dit EK-toernooi: 1-0.