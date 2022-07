Verstappen wint GP Frankrijk en vergroot voorsprong op uitgevallen Leclerc

Verstappen profiteert

Lewis Hamilton pakte de P2 en Russell P3. Teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez, greep net naast het podium. Leclerc was vandaag onfortuinlijk door een uitvalbeurt en Verstappen wist hier optimaal van te profiteren door met maar liefst 25 punten uit te lopen.

Ronde 16 fataal voor Leclerc

De uitvalbeurt voor Leclerc gebeurde in de 16e ronde. Leclerc stond op het punt om een bandenwissel in de pitstraat te krijgen maar vlak daarvoor ging het mis in bocht 11. Op de beelden is te zien dat hij deze bocht te wijd uitkomt en als de linkerbanden

van zijn bolide over de geverfde delen van de bocht komen glijdt zijn wagen weg en spint om in de bandenmuur te eindigen.

Verstappen loopt 25 punten uit op Leclerc

Verstappen loopt nu 25 punten uit in het kampioenschap en staat met totaal 233 punten op 53 punten afstand van Leclerc die totaal 170 punten heeft. Perez loopt met totaal 163 punten in op Leclerc.